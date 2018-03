National Newspaper Association Foundation Trustees (2017-2018)

National Newspaper Association Foundation Trustees (2017-2018)

Officers

Reed Anfinson, NNAF President

Publisher, Swift County Monitor-News

Benson, MN

reed@monitor-news.com

Robert M. Williams Jr., NNAF Vice President

Pierce County Publishing Co.

Blackshear, GA

rwilliams@theblacksheartimes.com

William (Bill) Jacobs, NNAF Treasurer

Jacobs Properties

Brookhaven, MS

wojacobs@icloud.com

Merle Baranczyk, NNAF Secretary

Arkansas Valley Publishing Inc.

Salida, CO

merleb@avpsalida.com

Jerry Reppert, NNAF Immediate Past President

President, Reppert Publications

Anna, IL

jlreppert@annanews.com

Trustees

Larry Atkinson

President

Bridge City Publishing Inc.

Mobridge, SD

atkinson@mobridgetribune.com

Allen Beermann

Executive Director

Nebraska Press Association

Lincoln, NE

abeermann@nebpress.com

Mary Fisher

Fisher Publishing INc.

Danville, AR

mfisher@arkwest.com

R. Jack Fishman

President

Lakeway Publishers Inc.

Morristown, TN

copyboy@lcs.net

Steve Haynes

President

Haynes Publishing Co.

Oberlin, KS

steve.haynes@nwkansas.com

William (Bill) Miller Sr.

Publisher

Missourian Publishing Co.

Washington, MO

billmiller@emissourian.com

Will Norton Jr.

Dean, Meek School of Journalism and New Media

University of Mississippi

University, MS

HWNorton1@gmail.com

Elizabeth (Liz) Parker, NNAF Immediate Past President

New Jersey Hills Media Group

Berardsville, NJ

eparker@newjerseyhills.com

Kenneth H. Rhoades

Co-Publisher

Enterprise Publishing Co.

Blair, NE

krhoades@enterprisepub.com

Robert F. Sweeney

Publisher and Editor

Villager Newspapers Inc.

Greenwood Village, CO

bsween1@aol.com

Honorary Trustees

Alan Cruikshank

Publisher

The Fountain Hills Times

Fountain Hills, AZ

alan@fhtimes.com

Dr. Edmund Ghareeb

Professor

Bethesda, MD

edmundghareeb@gmail.com

Ex-Officio

Tonda Rush

NNA CEO & General Counsel

Arlington, VA

tonda@nna.org

Carol Pierce

6 Ideas

Arlington, VA

carol@nna.org